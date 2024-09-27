Сесар Навас назвал семерых российских игроков, которые могли бы выступать в Испании
Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о том, какие футболисты из клубов РПЛ могли бы заиграть в Испании.
«Есть много российских игроков, которые без проблем могли бы выступать в чемпионате Испании. Особенно талантливо последнее поколение. На мой взгляд, в чемпионате Испании успешно играли бы Тюкавин, Сперцян, Глушенков, Морозов, Карпукас, Пиняев и Дивеев», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.
В данный момент в чемпионате Испании играет один российский футболист — полузащитник Арсен Захарян, выступающий за «Реал Сосьедад».
Источник: Metaratings.ru
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|
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|
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|
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|Химки
|9
|1
|4
|4
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|
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|1
|3
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|4-17
|6
|
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|Ахмат
|9
|0
|6
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|6
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
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