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Сычев: «Батракову надо окрепнуть в России и только потом думать о Европе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейском клубе.

«Я очень рад за Батракова! Это прекрасно, что руководство «Локомотива» разглядело такой талант и доверяет молодому футболисту из собственной академии. В 19 лет он уже играет в основном составе клуба РПЛ и добился вызова в сборную России. Такой прорыв Батракова — это большой плюс нашему футболу. Но сначала ему нужно окрепнуть в России, доставлять радость российским болельщикам и только подумать о Европе.

Я за то, чтобы футболисты подольше играли за родные клубы. Есть пример Игоря Акинфеева, который является патриотом ЦСКА и сделал большую карьеру в родной команде. На таких историях и нужно строить интерес болельщиков к российскому футболу», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

Батраков забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 9 матчах нынешнего сезона РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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