Сычев: «Батракову надо окрепнуть в России и только потом думать о Европе»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил перспективы 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в европейском клубе.

«Я очень рад за Батракова! Это прекрасно, что руководство «Локомотива» разглядело такой талант и доверяет молодому футболисту из собственной академии. В 19 лет он уже играет в основном составе клуба РПЛ и добился вызова в сборную России. Такой прорыв Батракова — это большой плюс нашему футболу. Но сначала ему нужно окрепнуть в России, доставлять радость российским болельщикам и только подумать о Европе.

Я за то, чтобы футболисты подольше играли за родные клубы. Есть пример Игоря Акинфеева, который является патриотом ЦСКА и сделал большую карьеру в родной команде. На таких историях и нужно строить интерес болельщиков к российскому футболу», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

Батраков забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 9 матчах нынешнего сезона РПЛ.