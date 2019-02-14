Сесар Навас: "Как-то раз угнали клубный фургончик с Боккетти и Ансальди"

Защитник "Рубина" Сесар Навас​, который сегодня объявил о завершении карьеры, рассказал в интервью клубной пресс-службе о самом смешном случае за 10 лет, проведенных в команде, сообщает официальный Youtube-канал казанцев.

Напомним, что Навас, Кристиан Ансальди и Сальваторе Боккетти выступали за "Рубин" с 2010 по 2012 год. В 2013 году 32-летний итальянец перешел в "Спартак", а 32-летний аргентинец подписал контракт с "Зенитом".

– У нас был один смешной случай несколько лет назад. Раньше на базе был небольшой фургончик, который возил спортивный инвентарь на поле. Этим фургончиком всегда управлял один очень мрачный сотрудник. Как-то раз, после тренировки он долго не мог найти его, потому что мы вместе с Боккетти и Ансальди угнали его. Этот сотрудник ходил очень злой и говорил: "Навас, я знаю, что это ты его угнал!" Было очень смешно, – сказал Навас в интервью пресс-службе "Рубина".

"Рубин" объявил о решении Наваса завершить карьеру