Сесар Навас: "Изначально приезжал в "Рубин" на три года"

Защитник "Рубина" Сесар Навас​, который сегодня объявил о завершении карьеры, в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как принимал решение переходить в российскую команду в 2009 году из "Расинга", сообщает официальный Youtube-канал казанцев.

– Изначально я приехал сюда всего на три года. Но меня настолько подкупило отношение ко мне, что я задержался здесь на 10 лет. Все эти годы я чувствовал полное доверие со стороны тренерского штаба. Такого до Казани со мной не было и, я это очень ценил. Конечно, я сомневался над переездом в Россию в 2009 году. Мне плохо был знаком чемпионат и команда. Но я рискнул и, ни о чем не жалею. Каждый сезон давал мне невероятные воспоминания, опыт получился просто великолепным. Очень жаль, что мне приходится завершать карьеру, – сказал Навас в интервью пресс-службе "Рубина".

"Рубин" объявил о решении Наваса завершить карьеру