Степашин об уходе Смолова из «Динамо»: «Ему сделали предложение, Федора этот вариант не устроил»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему Федор Смолов покинул команду.
— Уход Смолова — его личное решение или руководства клуба?
— Будем откровенны: пик карьеры у Феди уже позади. Ему было сделано определенное предложение: сколько матчей сыграешь — столько и получишь. Федора этот вариант не устроил, и он поехал в «Краснодар». Знаю его с 15 лет. Передаю ему привет через ваше издание. Пусть у него получится в «Краснодаре», где он, к слову, провел два своих лучших сезона. Если бы не треклятая паненка в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против хорватов, фон вокруг него был бы более позитивным. И сыграй Федя на том турнире в паре с Кокориным, думаю, у нас было больше шансов пройти хорватов. Смолов — настоящий профессионал: режимщик, читающий парень, знает английский. И хотя для меня он все равно динамовец, искренне желаю Федору успехов в новой старой команде., — сказал Степашин «СЭ».
Летом этого года Смолов вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с «Динамо». В текущем сезоне 34-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.
После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2