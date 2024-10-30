Степашин об уходе Смолова из «Динамо»: «Ему сделали предложение, Федора этот вариант не устроил»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему Федор Смолов покинул команду.

— Уход Смолова — его личное решение или руководства клуба?

— Будем откровенны: пик карьеры у Феди уже позади. Ему было сделано определенное предложение: сколько матчей сыграешь — столько и получишь. Федора этот вариант не устроил, и он поехал в «Краснодар». Знаю его с 15 лет. Передаю ему привет через ваше издание. Пусть у него получится в «Краснодаре», где он, к слову, провел два своих лучших сезона. Если бы не треклятая паненка в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против хорватов, фон вокруг него был бы более позитивным. И сыграй Федя на том турнире в паре с Кокориным, думаю, у нас было больше шансов пройти хорватов. Смолов — настоящий профессионал: режимщик, читающий парень, знает английский. И хотя для меня он все равно динамовец, искренне желаю Федору успехов в новой старой команде., — сказал Степашин «СЭ».

Летом этого года Смолов вернулся в «Краснодар» после завершения контракта с «Динамо». В текущем сезоне 34-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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