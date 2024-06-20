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Силкин: «Опытных игроков у «Динамо» действительно не хватает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что московскому клубу не хватает опытных футболистов.

«Спорный вопрос, что в «Динамо» с уходом Смолова, завершением карьеры Паршивлюка и неясностью с контрактом Шунина будет дефицит опытных футболистов. Потому что по сути все эти игроки и не являлись основными, на поле результат делали другие люди.

Смолов в минувшем сезоне мало выходил в стартовом составе, у Паршивлюка железного места в основе тоже не было, как и у Шунина. Все-таки опытные игроки — это не только про возраст. Это те футболисты, которые ведут за собой команду, решают своими действиями исходы матчей, имеют определенный авторитет. Таких опытных игроков у «Динамо» действительно не хватает.

У бело-голубых сейчас команда находится на этапе построения, на ведущих ролях на данный момент футболисты не самые возрастные. Посмотрим, дадут ли Личке время, чтобы что-то выстроить в клубе», — цитирует Legalbet Силкина.

В сезоне-2023/24 «Динамо» с 56 очками заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-dinamo-ne-hvataet-opitnih-igrokov/
Сергей Силкин
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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