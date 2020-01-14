Сергей Семак: «Ждем новостей от агента Краневиттера по вариантам, которые у него есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на учебно-тренировочные сборы.

— Мы проанализируем результаты медосмотра, будем проводить тесты и приводить в порядок функциональное состояние футболистов, — цитирует Семаа официальный сайт «Зенита». — Это главная задача первых сборов. В завершение уже дадим возможность поиграть ребятам. Хотим сыграть два товарищеских матча. Уже определили соперника на 25 января, рассматриваем варианты по оппонентам на 21-е.

— На сборах нет Матиаса Краневиттера. Что с ним?

— Он решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть.

— Как себя чувствует Эмануэль Маммана?

— Он проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме.