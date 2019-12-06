Сергей Семак: «Зенит» почти чемпион? Слова «почти» не существует»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— В конце 2018-го «Зенит» много проигрывал, а сейчас побеждает. Разница в функциональной подготовке?

— Был матч с «Рубином», с «Арсеналом» — не могу сказать, что так уж плохо играли. Не думаю, что результаты в конце прошлого года связаны с функциональной подготовкой.

— 11 очков отрыва от преследователей прямо сейчас. Нет ли у вас мысли, что команда уже решила задачу на сезон?

— Слова «почти» не существует. Нам надо шаг за шагом идти к цели. Да, отрыв большой, нас это не может не радовать, но надо к каждому матчу готовиться отдельно, настраиваться, надо побеждать и радовать болельщиков, ведь результат и игра — то, ради чего мы работаем. (Гоша Чернов)

«Зенит» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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