Сергей Семак: «Все ребята старались, выкладывались с первой минуты на сто процентов»
22:00
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).
— Реализовали те моменты, которые у нас были, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хорошо использовали стандартные положения. Получалось многое. Защищались хорошо, атаковали хорошо. Заслуженная победа.
— Важно было одеждать победу, не выпуская весь пар перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов?
— Конечно, желательно. Но в чемпионате России все матчи сложные, не знаешь, как будут развиваться события в матче. Все ребята старались, выкладывались с первой минуты на сто процентов.
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