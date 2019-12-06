Сергей Семак: «Все ребята старались, выкладывались с первой минуты на сто процентов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

— Реализовали те моменты, которые у нас были, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хорошо использовали стандартные положения. Получалось многое. Защищались хорошо, атаковали хорошо. Заслуженная победа.

— Важно было одеждать победу, не выпуская весь пар перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов?

— Конечно, желательно. Но в чемпионате России все матчи сложные, не знаешь, как будут развиваться события в матче. Все ребята старались, выкладывались с первой минуты на сто процентов.

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