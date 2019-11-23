Сергей Семак: «Сложней всего, наверное, Барриосу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» отметил, что у команды есть некоторые проблемы в связи с перерывом на игры сборных.

— Это не проблема, а констатация. Конечно, игроки эмоционально выхолощены. Те, кто не играл, не готовы, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Есть определенные проблемы, есть травмированные игроки, как в случае с Жирковым. Он не смог приехать из-за травмы в сборной России. То же самое с Олегом Шатовым. В остальном все готовы. Погодные условия могут внести коррективы. Будем стараться победить.

— Погода внесла коррективы?

— По медицинским соображениям противопоказаний нет. Сложней всего, наверное, Барриосу, который налетался очень много и сменил климатические пояса.

— В первом круге разгромили «Рубин», есть потери у соперника. Нет ли недооценки?

— Недооценки нет никакой. На то она и команда. Отсутствуют одни, вместо них играют другие. У «Рубина» тот же костяк — средняя зона, и линия обороны. Не вижу проблем в связи с изменениями в составе у «Рубина».

У нас такая ситуация, что кто-то травмирован, кто-то долго травмирован. Но это наша работа. В команде 20 человек в составе, чтобы у каждого был свой шанс.