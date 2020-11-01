Сергей Семак: «Приходилось по ходу матча ротировать состав»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Химками» (2:0) в 13-м туре Тинькофф-РПЛ.
— Не давали много «Химкам» создавать много моментов, забили гол, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Во втором тайме не хватало контратак, атак. Когда счет 1:0, присутствует некая нервозность, тем более много замен, приходится по ходу матча ротировать состав. Но в целом боевая игра, заслуженные 3 очка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.