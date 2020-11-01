РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Семак: «Приходилось по ходу матча ротировать состав»

16:11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Химками» (2:0) в 13-м туре Тинькофф-РПЛ.

— Не давали много «Химкам» создавать много моментов, забили гол, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Во втором тайме не хватало контратак, атак. Когда счет 1:0, присутствует некая нервозность, тем более много замен, приходится по ходу матча ротировать состав. Но в целом боевая игра, заслуженные 3 очка.

Химки — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир