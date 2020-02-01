Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе подвел итоги товарищеского матча с «Дюделанжем» (4:0).

— Сегодня был хороший тренировочный матч. Какие-то моменты понравились, какие-то — нет, — отметил Семак. — Сегодня мы дали сыграть практически всем футболистам. Понятно, что всем игрокам досталось разное количество времени, все находятся в разной степени готовности. Это рабочий процесс, мы продолжаем готовиться. Моментами мы смотрелись неплохо, моментами — слишком пассивно: будем над этим работать.

— Можно ли сказать, что Осорио войдет в сезон быстрее, чем Иванович? Он раньше начал подготовку, уже забил несколько мячей.

— Не исключено. Время еще есть, и его достаточно много. Нам еще предстоит сыграть несколько товарищеских матчей. Кто будет сильнее, тот и будет выходить на поле. У всех футболистов есть время на то, чтобы выиграть конкуренцию за свою позицию, все проходит в рабочем режиме.

— Если не секрет, по какому принципу распределялось игровое время?

— По-разному. Кому-то, например, Азмуну, который пропустил какое-то время и не принимал участия в матче, нужно больше игрового времени. Кого-то, кто хорошо смотрится, мы не доводим до стадии утомления, в концовке дали молодежи почувствовать вкус игры, чтобы они набирали статистику выступлений в главной команде. Для них неплохо поиграть на таком уровне, «Дюделанж» — неплохая команда, принимает участие в групповом этапе Лиги Европы, это хороший спарринг. В прошлом году мы тоже с ними играли и провели достаточно боевой ничейный матч. Думаю, что сегодня была хорошая тренировка.