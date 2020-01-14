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Сергей Семак: «Кокорин будет работать в общей группе, Малком начнет фрагментарно»

10:17
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии форвардов Александра Кокорина и Малкома.

— Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». — Что касается Малкома, то он начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов.

Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то — индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.

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