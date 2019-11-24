Сергей Матвеев: «Надеемся на хорошее взаимопонимание между Игнатьевым и Бергом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча чемпионата России с «Арсеналом». По его словам, особых проблем перед игрой команда не испытывала.

— Всегда есть сложности с тем, чтобы наигрывать футболистов после паузы на сборные. Но серьезных проблем нет, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Матвеев. — Конечно, любой выпадающий игрок — это трудность. Но у нас есть другие футболисты. Надеемся, что потери не повлияют на качество футбола. Игнатьев и Берг? Раньше больше играл Ари. Сейчас Игнатьев восстановился, выходил на замену, а теперь и в стартовый состав попал. Надеемся, что их взаимопонимание будет на очень хорошем уровне.

Даже не думали о том, что у «Краснодара» хорошая статистика с «Арсеналом». Готовились в обычном режиме, не думали о статистике. Важно показать хорошую игру.