Сергей Лапочкин: «Спартак» побеждает в моих матчах? Стечение обстоятельств»

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» прокомментировал необычную статистику матчей «Спартака», который почти всегда побеждает при судействе этого рефери.

— Исходя из статистики, при вашем назначении на матч «Спартака», процентов на 90 можно быть уверенным, что красно-белые выиграют.

— Так получается. Были разные случаи — когда при мне они проигрывали, — напомнил Лапочкин. — Но сейчас длится такая серия, когда они добиваются положительного результата. Не при моем участии, а когда я обслуживаю их матч. Стечение обстоятельств. В этом чемпионате дважды судил игры «Спартака». В одной он забил победный гол на 90 плюс (в самой концовке благодаря голу Тила красно-белые победили в Самаре. — Прим.А.Б.), а в другой дома сыграл вничью (с «Рубином». — Прим.А.Б.).

— Ваш отец, Сергей Константинович, часто судил матчи «Спартака»?

— Не помню (на самом деле 19 раз в разных турнирах, спартаковцы одержали 14 побед. — Прим.А.Б.). Но все петербуржцы, так получается, часто судят московские команды. И крайне редко — встречи между командами из других регионов. (Александр Бобров)

Полностью интервью Сергея Лапочкина - скоро в "СЭ"