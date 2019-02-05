Сергей Герасимец: "Кокорина и Мамаева пора выпускать"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого нужно выпустить из-под стражи.

Сейчас все четверо находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении их арестов с 8 февраля до 8 апреля этого года.

– Наверное, хватит им сидеть, – сказал Герасимец. – Но вопрос в другом – пойдет ли на пользу все это им и другим игрокам? Общество у нас достаточно сложное, футболисты – богатые люди, высокомерные...

– Обвиняемые пробыли в тюрьме уже четыре месяца – это же много.

– Да. Считаю, что во всем, что касается заключения под стражу, идет перебор. А что касается дальнейшей судьбы Кокорина и Мамаева в футболе, то здесь хотелось бы понимания позиций клубов, РФС, РПЛ. Никто ведь толком ничего не говорит, все молчат и выжидают.

Таким поступкам игроков должны давать оценку руководящие органы нашего футбола. Не исключено, что поэтому следствие и перегибает палку. Если бы от клубов, РФС и РПЛ последовали бы какие-то наказания или иные действия, может быть, что– то поменялось бы. А так понятно, что пора Кокорина и Мамаева выпускать. (Игорь Новиков)

Все о чемпионате России - здесь