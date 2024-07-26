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Сегодня, 03:18

Балахнин: «Ростов» выглядел лучше ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру ростииовской команды в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«По одной игре нельзя предположить, как «Ростов» будет выглядеть в сезоне. С ЦСКА команда понравилась, ростовчане выглядели лучше. Но Карпин ничего не поменял. Не могу сказать, что из себя представляет «Ростов» и за что он поборется», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

Во 2-м туре «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 26 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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9
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10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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