Балахнин: «Ростов» выглядел лучше ЦСКА»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру ростииовской команды в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«По одной игре нельзя предположить, как «Ростов» будет выглядеть в сезоне. С ЦСКА команда понравилась, ростовчане выглядели лучше. Но Карпин ничего не поменял. Не могу сказать, что из себя представляет «Ростов» и за что он поборется», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

Во 2-м туре «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 26 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.