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Новакович: «Уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Амкара» Митар Новакович уверен, что с Деяном Станковичем «Спартак» будет бороться за золотые медали чемпионата России.

«Не надо ничего бояться, Станкович — отличный тренер, все будет хорошо. Спокойно, везде, где Деян работал, был результат. Не нужно так быстро делать выводы. Я уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», — цитирует «РБ Спорт» Новаковича.

В дебютном матче под руководством Деяна Станковича «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2).

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Митар Новакович
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 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
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12
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