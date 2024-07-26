Новакович: «Уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

Экс-игрок «Амкара» Митар Новакович уверен, что с Деяном Станковичем «Спартак» будет бороться за золотые медали чемпионата России.

«Не надо ничего бояться, Станкович — отличный тренер, все будет хорошо. Спокойно, везде, где Деян работал, был результат. Не нужно так быстро делать выводы. Я уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне», — цитирует «РБ Спорт» Новаковича.

В дебютном матче под руководством Деяна Станковича «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2).