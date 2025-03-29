Сергеев впервые в карьере набрал три результативных действия в матче РПЛ
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отметился дублем и голевой передачей в матче против «Локомотива» (5:1) в 22-м туре РПЛ.
Игра проходила в Самаре в пятницу, 28 марта. 29-летний форвард забил на 4-й и 49-й минутах, а на 40-й минуте ассистировал Гленну Бейлу. Он впервые набрал три результативных действия за один матч в РПЛ, сообщает Opta Sports.
В сентябре 2024 года Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Источник: Opta Sports
Новости