Сергеев впервые в карьере набрал три результативных действия в матче РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отметился дублем и голевой передачей в матче против «Локомотива» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

Игра проходила в Самаре в пятницу, 28 марта. 29-летний форвард забил на 4-й и 49-й минутах, а на 40-й минуте ассистировал Гленну Бейлу. Он впервые набрал три результативных действия за один матч в РПЛ, сообщает Opta Sports.

В сентябре 2024 года Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.