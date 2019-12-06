Семин высказался об акции фанатов. И призвал Дзюбу терпеть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гостевого матча 19-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:4) выразил мнение, что ситуация с протестом активных болельщиков и их уходом со стадиона не идет на пользу футболу. Специалист вспомнил историю с оскорблениями фанатами «Барселоны» перешедшего в «Реал» Луиша Фигу и призвал капитана сборной России Артема Дзюбы перетерпеть «критику» со стороны болельщиков «Спартака», которые были недовольны его переходом в «Зенит» в 2015 году.

— Фанаты запустили акцию против действий правоохранительных органов. Болельщики «Локо» массово покинул стадион после 30-й минуты. Как тренер, считаете правильным, что 500 человек ушли и вместе с тем не поддержали команду? — спросили Семина на послематчевой пресс-конференции.

— Это сложная ситуация, с обеих сторон. Такая же была в Испании, когда Фигу ушел из «Барселоны» в «Реал». То же самое: его оскорбляли на матчах. Но тогда, наверное, какое-то правильное приняли решение и игрок, и руководители — и это далеко не пошло.

В принципе, игрок, который ушел из одного клуба в другой, должен понимать, что такие ситуации будут. Здесь нужно найти общий язык в интересах футбола. Без болельщиков футбола нет.

Общий язык должны найти и болельщики, и правоохранительные органы. И Дзюба — терпеть. Он крепкий парень. Думаю, он должен перетерпеть эту критику. Ничего страшного не произошло.

Всю жизнь было, когда игрок переходит в другой клуб, который не любят болельщики одной или другой команды, он всегда получает долю критики. Ничего страшного не произошло, если его критикуют. Наверное, нужно перетерпеть определенное время, вот и все. А такие акции, думаю, не в интересах футбола. И с одной, и с другой стороны. (Артем Агапов)