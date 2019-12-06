Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гостевого матча 19-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:4), в котором его команда пропустила четыре мяча после перерыва, назвал урок полезным. По его словам, вице-чемпионы России должны будут сделать правильные выводы.

— Что произошло с командой после перерыва? Это можно сравнить с тем, что случилось во втором тайме матча с «Динамо» (1:2)? — вопрос Семину на послематчевой пресс-конференции.

— Наверное, похожая ситуация. Быстрый гол повлиял на дальнейшее направление игры. Мы хотели быстро отыграться, пойти большими силами вперед, но получили еще одно контратакующее действие. И в целом после удаления (Рыбуса) игра закончилась.

Первый тайм в принципе не предвещал такого. Но это футбол. Думаю, такие удары могут быть, их нужно держать. Ну и нужно сделать определенные выводы. Думаю, как раз перед отпуском, может, это и неплохо.

— Ваша фраза — «Если тренер учится каждый день, он молодой». Какие выводы вынесете из сегодняшнего матча?

— Выводы нужно сделать попозже, не на горячую голову. И мы их сделаем. А учиться надо. Сегодня Тула нас научила — научила быстро контратаковать, больше выигрывать единоборств. Вот это учеба. Мы должны ее принять, как и это поражение сегодня. (Артем Агапов)