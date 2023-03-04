Семин: «От возобновления чемпионата жду ярких матчей»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от возобновления сезона-2022/23 в чемпионате России.

«От возобновления нашего чемпионата жду ярких матчей, новых открытий и новых игроков, которые проявили бы себя на самом высоком уровне», — цитирует «Чемпионат.com» Семина.

После 17 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 42 очками. На втором месте идет «Спартак» (36 очков), а на третьем «Ростов» (35 очков).