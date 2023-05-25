Семак — о целях «Зенита»: «Все мы хотим, чтобы игра нравилась болельщикам, чтобы они гордились нами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на открытии мультимедийной выставки «Номер 12», приуроченной ко дню рождения «Зенита», поделился мнением о предстоящем вековом юбилее клуба. Специалист рассказал о целях петербургского клуба.

— Титулы важны всегда, но это только вершина айсберга. Все мы хотим, чтобы игра нравилась болельщикам, чтобы они гордились нами. Такое отношение, как к «Зениту», сложно найти где-либо еще, это дополнительная ответственность на игроков, на клуб. Нужно добиваться результатов, но при этом нужно оставаться людьми, уважать коллег и тех, кто занимается тем же делом, которым занимаемся мы, — заявил тренер.