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Семак отметил усталость «Зенита» после Лиги чемпионов

18:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Как и ожидалось, тяжелая игра. После матча в Лиге чемпионов чувствовалась усталость — прежде всего, психологическая. Матч нормально начался, после забитого мяча в обороне стали действовать не так, как хотелось бы. Допустили несколько ошибок и заслуженно пропустили ответный гол. Во втором тайме имели позиционное преимущество, было не так много моментов. Конечно, расстроены результатом. (Гоша Чернов)

Зенит — Рубин

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