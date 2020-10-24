Семак отметил усталость «Зенита» после Лиги чемпионов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.
— Как и ожидалось, тяжелая игра. После матча в Лиге чемпионов чувствовалась усталость — прежде всего, психологическая. Матч нормально начался, после забитого мяча в обороне стали действовать не так, как хотелось бы. Допустили несколько ошибок и заслуженно пропустили ответный гол. Во втором тайме имели позиционное преимущество, было не так много моментов. Конечно, расстроены результатом. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.