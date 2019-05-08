Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своим отношением к делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы состоится оглашение приговора футболистам. Начало заседания – в 14.00 по московскому времени.

– Что касается приговора, то я жду адекватного решения. В моем понимании адекватное решение – это выпустить из зала суда, – сказал Семак в эфире "Россия-24". – У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить или я не могу понять, за что они сидят такое количество времени в следственном изоляторе.

Огромное количество следователей не могут за полгода разобраться, на мой взгляд, в элементарном деле, где все видно и понятно: можно было разобраться и по закону предъявить какое-то обвинение, которое созревало или по хулиганству по сговору. Мне очень забавно смотреть и слушать все это, не понимая, зачем и кому все это нужно.

Я надеюсь все-таки, что Кокорина выпустят и что он подпишет контракт с нашим клубом, потому что мне бы этого очень хотелось. Что касается его возможностей, то надо будет смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Я думаю, что касается функциональности – за несколько месяцев он сможет выйти на хороший уровень.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара"​ Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Суд Кокорина и Мамаева: сегодня – приговор. Live!