Семак надеется, что "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что петербургскому клубу нужно продлить контракт с осужденным после драки в Москве нападающим Александром Кокориным.

– Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт, – цитирует Семака "Фонтанка". – Он очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре – это плохо. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное.

Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег.

Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" – к полутора годам.