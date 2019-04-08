Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что клуб продлит контракт с Александром Кокориным. У форварда истекает срок соглашения этим летом. С 8 октября Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО по обвинению в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На днях суд продлил из арест до 25 сентября.

- Я уже говорил позицию, - сказал Семак в эфире передачи "8-16". - У меня не укладывается в голове: тот проступок, который они совершили, несоизмерим наказанию. Это очень большой перебор.

Не знаю, можно ли после такого вернуться. Ребята очень опасны для общества, если их выпустят на свободу, наверное, будет очень опасно (эти слова Семак произнес с сарказмом. - Прим "СЭ").

- Можно ли вернуться после такого?

- Думаю, можно. Насколько быстро и как, пока неизвестно. Сколько понадобится восстановиться после травмы, плюс еще психологическая травма.

Кокорин много занимается благотворительностью, никакой опасности он для общества не несет. Сейчас у него заканчивается контракт. Решать руководству, но я бы хотел, чтобы он остался в "Зените".