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Семь фанатов «Уфы» ушли с матча против «Ахмата»

20:03
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Фанаты «Уфы» присоединились к акции болельщиков команд премьер-лиги и ушли с матча 19-го тура чемпионата России против «Ахмата». Перед началом игры пресс-служба уфимского клуба отметила, что в Грозный приехали 7 фанатов команды.

Перед началом тура фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.

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