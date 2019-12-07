Семь фанатов «Уфы» ушли с матча против «Ахмата»

Фанаты «Уфы» присоединились к акции болельщиков команд премьер-лиги и ушли с матча 19-го тура чемпионата России против «Ахмата». Перед началом игры пресс-служба уфимского клуба отметила, что в Грозный приехали 7 фанатов команды.

Фанаты «Уфы» собирают баннеры и покидают трибуну #АхматУфа pic.twitter.com/hmux0drdfz — ФК УФА (@UfaFc) December 7, 2019

Перед началом тура фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.

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