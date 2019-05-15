Селихов и Ломовицкий вернулись в общую группу "Спартака"

В среду "Спартак" провел тренировку в рамках подготовки к гостевому матчу 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общую группу вернулись голкипер Александр Селихов, восстановившийся после перелома пальца руки, а также хавбек Александр Ломовицкий, пропустивший игру 28-го тура с "Уфой" (1:0) из-за последствий сотрясения мозга.

В текущем сезоне Селихов провел 8 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Ломовицкий принял участие в 28 встречах, отметившись 1 забитым мячом.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

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