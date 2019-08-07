"Салют" проведет матч с командой Кокорина и Мамаева

"Салют" (Белгород) проведет товарищеский матч с командой Александра Кокорина и Павла Мамаева "Золотой лев", сообщает Instagram клуба. Встреча состоится 10 августа.

Матч состоится на территории ИК-4 в Алексееевке, где отбывают срок форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. О времени начала матча не сообщается.

По данным канала в Telegram "Белгород №1", матч будет состоять из двух таймов по 30 минут. В каждой команде будет по шесть человек.

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