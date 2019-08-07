"Салют" проведет матч с командой Кокорина и Мамаева

"Салют" (Белгород) проведет товарищеский матч с командой Александра Кокорина и Павла Мамаева "Золотой лев", сообщает Instagram клуба. Встреча состоится 10 августа.
ФК «Салют Белгород» сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. 10 августа футбольный клуб «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области. #фк_салютбелгород #кокорин #мамаев #fc_salyutbgd #александркокорин #павелмамаев #кокоринимамаев #football #футбол #football #soccer #колония #матч
Матч состоится на территории ИК-4 в Алексееевке, где отбывают срок форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. О времени начала матча не сообщается.
По данным канала в Telegram "Белгород №1", матч будет состоять из двух таймов по 30 минут. В каждой команде будет по шесть человек.
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