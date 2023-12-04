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Сегодня, 14:53

Сафонов посоветовал Калешину сходить к психиатру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который назвал агентов паразитами российского футбола.

«Сложно как-то комментировать такие высказывания. В каждой профессии есть как порядочные люди, так и не очень. Такое встречается абсолютно в любой профессии. Но не нужно всех стричь под одну гребенку, Калешин что, пуп земли? Его тренерские качества обсуждать не собираюсь, он неплохой специалист. Но говорить такие вещи без аргументов — глупо. Кроме, как от Калешина такие высказывания я ни от кого не слышал. Советую сходить Калешину к психиатру. Лишним не будет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-safonov-sovetuyu-kaleshinu-shodit-k-psihiatru/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
Евгений Калешин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
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10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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