Газаев считает, что не стоит проводить матчи в снежную погоду

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев высказался относительно возможного переноса матчей 18-го РПЛ из-за неблагоприятных погодных условий.

«Вы видели вчерашний матч. У нас были великолепные условия для проведения игры. Это касается и состояния поля, и погоды. В некоторых других регионах ситуация была немного другой. По крайней мере по картинке складывалось ощущение, что командам было тяжело показывать свой футбол. Насколько я знаю, решение по переносу должно быть принято в ближайшие дни. В таких условиях матчи проводить, наверное, не стоит. Мы рискуем здоровьем футболистов, да и для болельщиков это не самые комфортные условия, мягко говоря. Ждем итоговое решение», — приводит слова Газаева Metaratings.ru.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев допустил, что отдельные матчи 18-го тура чемпионата России могут быть перенесены на весну из-за сильных морозов в ряде городов.