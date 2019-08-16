С Бахытом приехало проститься порядка 300 человек

В Москве в крематории на Николо-Архангельском кладбище прошла церемония прощания с известным болельщиком «Спартака» Алексеем Васюком, больше известного как «Бахыт».

Проститься приехало около 300 человек. Среди них, помимо фанатов, был глава медицинской службы клуба Михаил Вартапетов. «Бахыт» скончался утром 14 августа в реанимации.

Фанат красно-белых попал в серьезное ДТП после матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:3) в Грозном. Врачи почти сутки боролись за жизнь Алексея. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», который проходил в Москве фанаты красно-белых посвятили ему сразу несколько баннеров. (Александр Рогулев)

Болельщики «Спартака» пришли на церемонию прощания с Бахытом. Фото