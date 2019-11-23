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«Рубин» — «Зенит»: Марков сравнял счет

15:26
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Нападающий «Рубина» Евгений Марков забил гол в матче 17-го тура чемпионата России против «Зенита». Счет в игре стал равным — 1:1.

Игорь Коновалов после подачи с фланга скинул мяч головой на Маркова. Нападающий в касание с пяти метров точно пробил под левую штангу.

Рубин — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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