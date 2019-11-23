«Рубин» — «Зенит»: Марков сравнял счет
15:26
Нападающий «Рубина» Евгений Марков забил гол в матче 17-го тура чемпионата России против «Зенита». Счет в игре стал равным — 1:1.
Игорь Коновалов после подачи с фланга скинул мяч головой на Маркова. Нападающий в касание с пяти метров точно пробил под левую штангу.
? Третий гол Евгения Маркова в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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