Нападающий «Рубина» Евгений Марков забил гол в матче 17-го тура чемпионата России против «Зенита». Счет в игре стал равным — 1:1.

Игорь Коновалов после подачи с фланга скинул мяч головой на Маркова. Нападающий в касание с пяти метров точно пробил под левую штангу.

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