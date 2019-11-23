Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина».

Защитники казанцев неудачно выбили мяч из штрафной, Далер Кузяев подобрал его и отдал в центр штрафной на иранца. Нападающий в касание уложил мяч в левый угол.

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