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«Рубин» — «Зенит»: Азмун открыл счет в матче

14:10
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина».

Защитники казанцев неудачно выбили мяч из штрафной, Далер Кузяев подобрал его и отдал в центр штрафной на иранца. Нападающий в касание уложил мяч в левый угол.

Рубин — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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