«Рубин» уступил «Оденсе», Сантос дебютировал за клуб

«Рубин» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил датскому «Оденсе» со счетом 0:1.

Елинственный гол забил Иссам Джебали. В составе казанского клуба дебютировал бразильский полузащитник Пабло Сантос, который перешел из португальской «Браги».

Товарищеские матчи. Клубы

«Оденсе» — «Рубин» — 1:0 (1:0)

Гол: Джебали, 29.

«Рубин»: Дюпин, Поярков (Макаров, 46), Старфельт, Сантос, Данченко, Тарасов (Давиташвили, 46), Кварацхелия, Бакаев (Башкиров, 46), Зуев (Могилевец, 46), Евтич (Закиров, 46), Марков.

Предупреждения: Могилевец, 59. Макаров, 75.

3 февраля. Белек. Стадион «Cornelia Delux».