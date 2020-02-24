«Рубин» расторг контракт с Башкировым
18:28
Полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров покинул клуб, сообщается на официальном сайте казанцев.
Контракт с 28-летним полузащитником расторгут по соглашению сторон.
Башкиров выступал за «Рубин» с января 2019 года. За это время хавбек сыграл в 25 матчах, забив гол и отдав результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/evgeniy-bashkirov-pokidaet-rubin
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