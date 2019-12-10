«Рубин» проведет три сбора в Турции и сыграет с «Динамо», «Шерифом» и «Слованом»

«Рубин» сообщил, где пройдут учебно-тренировочные сборы во время зимней паузы.

Команда выйдет из отпуска 13 января, все три сбора пройдут в Турции.

Первый сбор пройдет с 13 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, третий — с 13 по 22 февраля.

На сборах запланированы контрольные матчи с командами «Легия Гданьск» (21 января), «Слован Братислава» (25 января), «Оденсе» Дания (3 февраля), «Войводина» Сербия (6 февраля), «Спартакс Юрмала» (9 февраля), «Динамо Москва» (17 февраля) и «Шериф» Молдова (22 февраля).

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