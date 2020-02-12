«Рубин» подколол Дзюбу и Слуцкого, которые сегодня устроили баттл в Инстаграме
20:50
«Рубин» в своем Twitter не оставил без внимания сегодняшний юмористический баттл между главным тренером команды Леонидом Слуцким и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Ранее они подкалывали друг друга, публикую в Instagram по очереди разные картинки и делая подписи к ним.
«Рубин» сделал пост, в котором изображены два боксера. Один толстый, а другой тонкий. Подпись гласит: «Леонид Слуцкий и Артем Дзюба сегодня в Инстаграме».
Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком
Леонид Слуцкий и Артём Дзюба сегодня в Инстаграме pic.twitter.com/GP5mlO3EO5— «Рубин» Казань (@fcrk) February 12, 2020
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