Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

На этот раз футболист сравнил специалиста с Ведьмаком из одноименного сериала и компьютерной игры. Однако герой на картинке изображен с большим животом и пончиком.

— Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком, — подписана картинка.

Ранее Дзюба и Слуцкий уже несколько раз обменялись колкостями.

— Игроки «Витесса», — подписан снимок.

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