«Рубин» отправился в Сочи для подготовки к матчу 19-го тура российской премьер-лиги с «Сочи», информирует пресс-служба клуба.

Матч пройдет 8 декабря на стадионе «Фишт». После игрвфутболисты отправятся в отпуск и начнут подготовку к весенней части сезона уже в январе.

«Рубин» после 18 туров занимает 15-е место, набрав 18 очков. «Сочи» с 14 очками расположился на 16-й строчке.

?? Сегодня наша команда отправилась в Сочи, где будет готовиться к матчу #СочиРубин, который состоится 8 декабря на стадионе «Фишт». pic.twitter.com/JcaajrLvp4 — «Рубин» Казань (@fcrk) December 3, 2019

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