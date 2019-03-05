"Рубин" объявил об уходе тренера вратарей Виталия Кафанова

"Рубин" на своем официальном сайте объявил об уходе тренера вратарей Виталия Кафанова. Тренер работал в "Рубине" с 2003 года с перерывом на три с половиной года в 2014-2017 годах. По информации "СЭ", Кафанов в ближайшие дни может войти в тренерский штаб "Ростова".

За время работы в "Рубине" Кафанов превратился в настоящую легенду клуба, вместе с командой дважды становился чемпионом страны, выигрывал два Суперкубка России, один Кубок России, дважды бронзовые медали чемпионата России, дважды с командой принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

"Рубин" поблагодарил Кафанова за неоценимый вклад в развитие клуба, пожелал успехов на новом месте работы и подчеркнул, что в клубе всегда будут рады возвращению тренера в любом качестве.​

Спасибо за всё, Виталий Витальевич! 🙌🏻



Тренер вратарей Виталий Кафанов покидает "Рубин"! Он проработал в нашей команде в общей сложности почти 13 лет!



От всей души благодарим Виталия Витальевича за время, проведенное в "Рубине", за неоценимый вклад в развитие клуба! pic.twitter.com/p5JntCHlqU – "Рубин" Казань (@fcrk) 5 марта 2019 г.

– Наши с Курбаном Бекиевичем пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент, – заявил Кафанов. – Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы еще не будем работать вместе. Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов – это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!

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– С Виталием Витальевичем мы всегда остаемся друзьями, – отметил генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов. – Он уходит из клуба, но мы не расстаемся. Я знаю, что в любую минуту он поможет нам, если будет нужно. Если понадобится наше плечо, мы всегда рядом. За много лет мы не просто друзьями стали, мы стали одной семьей. И к любому решению в нашей семье мы всегда относимся с пониманием, поддерживаем его.​