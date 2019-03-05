Кафанов войдет в тренерский штаб "Ростова"?

По информации "СЭ", Виталий Кафанов в ближайшие дни может войти в тренерский штаб "Ростова".

Ранее "Рубин" сообщил об уходе Кафанова с поста тренера вратарей казанцев. Причиной телеграмм-канал "Мутко против" называет финансовые проблемы клуба. Среди возможных вариантов называются немецкие клуба, а также "Зенит" и "Краснодар".

По информации "СЭ", у Кафанова есть вариант с "Ростовом" – тренер получил предложение войти в тренерский штаб Валерия Карпина. (Сергей Егоров)​

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