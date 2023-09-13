«Рубин» хочет подписать нападающего «Войводины» Чумича
Нападающий «Войводины» Никола Чумич может перейти в «Рубин», сообщил Metaratings.ru.
По информации источника, казанцы ведут переговоры с сербским клубом о возможном трансфере 24-летнего футболиста.
Чумич выступает за «Войводину» с 2022 года. В сезоне-2023/24 серб провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
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|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
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|
Рубин – Зенит
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|17.09
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|
Локомотив – Оренбург
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Зенит
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ЦСКА
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Краснодар
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|К
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|1
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|1
|1
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