Глушаков — о продолжении карьеры: «Работаю без выходных!»

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.

36-летний футболист, который сейчас является свободным агентом, играет за команду «БроукБойз» в Медиалиге.

— Как вам в Медиалиге?

— Для меня игра в Медиалиге не в новинку. В «Химках» совмещал это. Просто для поддержания формы буду играть.

— Вы даже гол забили!

— Я везде забиваю! И в ЛФЛ еще забиваю. Тренируюсь и играю по два раза в день. Если честно, устал от всяких игр, работаю без выходных!

— Надеетесь на что-то большее, чем Медиалига?

— Посмотрим, еще время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, еще что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать.

— Вы сказали «отставки», кого имеете в виду?

— Да не знаю. В российском чемпионате тренеры меняются: раз игра, два — и все. Дай бог пусть работают, но посмотрим.

— Говорят и про Абаскаля, и про Рахимова...

— Не знаю, есть еще вопросы какие-то? Уже про многих говорят.

— В последнее время не было предложений?

— Есть какие-то, но будет видно. Посмотрим.

— Последним было «Торпедо».

— Это все слухи.

— У себя в соцсетях вы писали о матче памяти Ильи Цымбаларя, почему все же вас там не было?

— История умалчивает пока. Все, я пошел черешню пересаживать (смеется).

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей и забил 1 гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.