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Сегодня, 19:37

Глушаков — о продолжении карьеры: «Работаю без выходных!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.

36-летний футболист, который сейчас является свободным агентом, играет за команду «БроукБойз» в Медиалиге.

— Как вам в Медиалиге?

— Для меня игра в Медиалиге не в новинку. В «Химках» совмещал это. Просто для поддержания формы буду играть.

— Вы даже гол забили!

— Я везде забиваю! И в ЛФЛ еще забиваю. Тренируюсь и играю по два раза в день. Если честно, устал от всяких игр, работаю без выходных!

— Надеетесь на что-то большее, чем Медиалига?

— Посмотрим, еще время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, еще что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать.

— Вы сказали «отставки», кого имеете в виду?

— Да не знаю. В российском чемпионате тренеры меняются: раз игра, два — и все. Дай бог пусть работают, но посмотрим.

— Говорят и про Абаскаля, и про Рахимова...

— Не знаю, есть еще вопросы какие-то? Уже про многих говорят.

— В последнее время не было предложений?

— Есть какие-то, но будет видно. Посмотрим.

— Последним было «Торпедо».

— Это все слухи.

— У себя в соцсетях вы писали о матче памяти Ильи Цымбаларя, почему все же вас там не было?

— История умалчивает пока. Все, я пошел черешню пересаживать (смеется).

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей и забил 1 гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
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