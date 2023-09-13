Глушаков — о продолжении карьеры: «Работаю без выходных!»
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.
36-летний футболист, который сейчас является свободным агентом, играет за команду «БроукБойз» в Медиалиге.
— Как вам в Медиалиге?
— Для меня игра в Медиалиге не в новинку. В «Химках» совмещал это. Просто для поддержания формы буду играть.
— Вы даже гол забили!
— Я везде забиваю! И в ЛФЛ еще забиваю. Тренируюсь и играю по два раза в день. Если честно, устал от всяких игр, работаю без выходных!
— Надеетесь на что-то большее, чем Медиалига?
— Посмотрим, еще время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, еще что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать.
— Вы сказали «отставки», кого имеете в виду?
— Да не знаю. В российском чемпионате тренеры меняются: раз игра, два — и все. Дай бог пусть работают, но посмотрим.
— Говорят и про Абаскаля, и про Рахимова...
— Не знаю, есть еще вопросы какие-то? Уже про многих говорят.
— В последнее время не было предложений?
— Есть какие-то, но будет видно. Посмотрим.
— Последним было «Торпедо».
— Это все слухи.
— У себя в соцсетях вы писали о матче памяти Ильи Цымбаларя, почему все же вас там не было?
— История умалчивает пока. Все, я пошел черешню пересаживать (смеется).
Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей и забил 1 гол.
До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0