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«Рубин» будет определять MVP по итогам каждой тренировки

18:06
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«Рубин» в своем официальном Twitter сообщил о новшестве от нового главного тренера команды Леонида Слуцкого.

— С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки, — говорится в сообщении. — По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов.

Отмечается, что первым MVP стал нападающий Евгений Марков.

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