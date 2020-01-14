«Рубин» будет определять MVP по итогам каждой тренировки
18:06
«Рубин» в своем официальном Twitter сообщил о новшестве от нового главного тренера команды Леонида Слуцкого.
— С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки, — говорится в сообщении. — По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов.
Отмечается, что первым MVP стал нападающий Евгений Марков.
С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 14, 2020
По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов ?
*MVP — наиболее ценный игрок??
Сегодня MVP дня стал Евгений!? pic.twitter.com/gQH9KRHNrb
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