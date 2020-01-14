«Рубин» будет определять MVP по итогам каждой тренировки

«Рубин» в своем официальном Twitter сообщил о новшестве от нового главного тренера команды Леонида Слуцкого.

— С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки, — говорится в сообщении. — По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов.

Отмечается, что первым MVP стал нападающий Евгений Марков.