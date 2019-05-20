"Рубин" - "Анжи": почему Карасев не назначил пенальти?

На 56-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Рубин" - "Анжи" (0:0) арбитр Сергей Карасев принял верное решение, не назначив пенальти в ворота казанской команды. В том эпизоде после удара Ахъядова в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча и руки Степанова. Судья правильно разобрался в случившемся и не стал наказывать защитника "Рубина" 11-метровым.

Учитывая позицию Карасева, можно предположить, что вынести окончательный вердикт ему помог второй ассистент Константин Шаламберидзе. Судье-помощнику было видно, что рука Степанова находилась в естественном положении. (Александр Бобров)

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