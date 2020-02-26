РПЛ представила новый трофей турнира
19:25
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) опубликовала в своем Twitter видео с презентацией нового трофея турнира.
Технические характеристики кубка:
Материал — латунь.
Гальваническое покрытие — никель, золото.
Вес — 6 кг.
Высота — 65 см.
«Встречайте — новый трофей чемпионов РПЛ», — написано в Twitter РПЛ.
? Встречайте — новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Опрос
проголосовало: 38468Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...