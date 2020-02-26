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РПЛ представила новый трофей турнира

19:25
Новый трофей чемпионов РПЛ. Фото РПЛ
Новый трофей чемпионов РПЛ. Фото РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) опубликовала в своем Twitter видео с презентацией нового трофея турнира.

Технические характеристики кубка:
Материал — латунь.
Гальваническое покрытие — никель, золото.
Вес — 6 кг.
Высота — 65 см.

«Встречайте — новый трофей чемпионов РПЛ», — написано в Twitter РПЛ.

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