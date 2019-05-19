"Ростов" - "Зенит": Попов реализовал пенальти

"Ростов" вышел вперед в матче 29-го тура премьер-лиги против "Зенита". Гол с пенальти yf 67-й минуте забил хавбек Ивелин Попов.
🔥 Ивелин Попов не забивал в РПЛ с апреля прошлого года.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 мая 2019 г.
⚽ Долгожданный мяч полузащитника ростовчан.
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