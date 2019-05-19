"Ростов" - "Зенит": Попов реализовал пенальти

🔥 Ивелин Попов не забивал в РПЛ с апреля прошлого года.

⚽ Долгожданный мяч полузащитника ростовчан.



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