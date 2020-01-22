«Ростов» заявил Мамаева в РПЛ
15:31
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев попал в заявку команды на остаток сезона-2019/20 чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ.
31-летний Мамаев стал первым дозаявленным игроком в 2020-м в лиге. Футболист будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.
В октябре 2018-го Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и тренером Александром Протасовицким попали в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. Осенью 2019 года футболисты вышли на свободу.
«Ростов» дозаявил Павла Мамаева в РПЛ. Фото Официальный сайт РПЛ
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